Tuttotornei: Tappari al Lucento, Cima al Lascaris, Corbo al Mirafiori. Un’Epifania di calcio!

Sarà un’Epifania ricca di calcio e spettacolo sui campi di Torino e dintorni. In programma infatti le fasi finali e le finalissime di prestigiosi tornei per tutti i gusti e tutte le categorie.

In casa Lucento si celebra il gran finale del 39° Pier Giorgio Tappari per Under 15. Nella mattinata di lunedì 6 gennaio in campo le semifinali con Torino-Brescia (ore 10.30) e Spezia-Chievo Verona (ore 11.30) da cui usciranno le due finaliste che nel pomeriggio si contenderanno lo scettro del prestigioso torneo di casa rossoblu. Appuntamento per le finali alle ore 16.00 e alle ore 17.00 per vedere chi entrerà nella storia.

Al Lascaris incece, nella giornata di lunedì 6 gennaio si disputeranno i triangolari di finale del Torneo Cima, per Under 16 annata 2004. In palio non c’è solo il trono del torneo ma soprattutto la posibilità per le vincenti, di accedere al prestigioso Trofeo Lascaris, orgoglio e fiore all’occhiello del club bianconero. Nove le formazioni a contendersi l’opportunità: Chieri, Baveno, Bruinese, Pro Eureka, Olmo, Pinerolo, Alpignano, Centallo e i padroni di casa del Lascaris (‘fuori classifica’ per la qualificazione al Trofeo di casa).

Al Mirafiori invece Epifania di calcio e spettacolo con le finali del 15° Memorial Corbo, dedicato all’indimenticato e indimenticabile segretario gialloblu. In campo i 2008 e i 2007 che vedranno in campo nell’Under 13 le finali dei Gironi Argento e Oro. Per l’Argento di fronte Pinerolo e Mirafiori Blu e Sisport-Cbs mentre per il Girone Oro, finalina tra Mirafiori e Lucento e finalissima tra Fossano e Chieri. Nei 2008 invece, finali Argento con Lucento-Lascaris e Centallo-Mirafiori Blu mentre per le finali del Girone Oro, in campo per il terzo posto Mirafiori Giallo e Sisport mentre per il primo posto in campo il derby tra Olmo e Fossano.

Tornei e finali anche in casa Pro Collegno, Bacigalupo, Kl Pertusa e al Venaria, dove un’edizione straordinaria del Calcio & Coriandoli si avvia alle fase conclusive e decisive.

Su SprinteSport in edicola tutti i risultati, i servizi e le fotografue dai vari tornei e campi.