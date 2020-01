Under 15: Dopo il successo dell’Alpignano al Caduti di Superga, al via il 39° Tappari

Giovedì 02-01 è partita la 39ª edizione del Tappari al Lucento. Tra le partecipanti c’è anche l’Alpignano allenato da Paolo Genovesio, che ha vinto la 46ª edizione del Caduti di Superga, battendo in finale il Chieri di Andrea Mercuri con il gol del subentrato (nonché neo-acquisto) Sohail Hattaki, qualificandosi quindi di diritto e strappando il pass per le fasi finali, senza passare dal così detto “Pre-Tappari”.

Ad inaugurare la prima giornata del torneo sono stati i padroni di casa del Lucento, allenato da Alessandro Pierro, che hanno pareggiato 1 a 1 proprio con il Chieri, finalista del Caduti con l’Alpignano, che si è qualificato superando in scioltezza le fasi di qualificazioni giocatesi tra il 28-12 ed il 02-01. Altra vittoria invece per i ragazzi di Genovesio contro l’Olmo per 2 a 1. Parteciperà a questa edizione del torneo anche la squadra della Rappresentativa Piemontese di Franco Vood, che ha travolto il secondo gruppo del Lucento (storica la qualificazione dei ragazzi di Mugavero) con un tennistico 6 a 0. Successo anche per il Torino allenato da Andrea Meneghini che batte per 2 a 0 un Bra, che nel Pre-Tappari ha dimostrato di meritarsi eccome la qualificazione.

PARTITE DI VENERDI’ 03-01

14:00 Torino – Gozzano 3-2

14:00 Rappres. FIGC Piem. – Pro Vercelli 2-2

15:00 Pro Sesto – Alpignano 1-1

16:00 Brescia – Chieri 2-2

16:00 Latte Dolce – Lucento 1-1

17:00 Chievo Verona – Lucento 3-0

18:00 Spezia – Olmo

18:00 Alcione – Bra

Sabato 04-01 si giocheranno le partite che determineranno la qualificazione ai quarti di finale, ai quali accederanno le prime e le seconde classificate dei Gironi:

GIRONE A: Torino, Alcione, Gozzano, Bra.

GIRONE B: Brescia, Latte Dolce, Lucento, Chieri.

GIRONE C: Spezia, Pro Sesto, Alpignano, Olmo.

GIRONE D: Chievo Verona, Rapp.FIGC Piem., Pro Vercelli, Lucento 2.

I quarti di finale verranno disputati domenica 05-01 con la prima partita che inizierà alle 14:00 e l’ultima alle 17:00. Le semifinali si giocheranno la mattina di lunedì 06-01 e inizieranno alle 10.30, mentre la finale si terrà il pomeriggio dello stesso giorno alle 16:00.