Voluntas Nizza – Castellazzo Under 15: Tiru decide la partita

Vittoria importantissima per il Castellazzo in trasferta per 1 a 0 grazie ad una buona prestazione contrassegnata dal buon possesso palla. Primo tempo in cui il Nizza inizia subito a proporsi, ci prova Toso al 4' con un bel tiro di destro da fuori area parato da Garri. Al 10' il [...]