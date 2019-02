Da Torino a Ivrea, il meglio dei provinciali

A Torino, nell’under 19, l’Avigliana continua la serie positiva fermando il BussolenoBruzolo e il Ciriè vince 1-0 il derby con l’Esperanza (gol di Nicolosi). Nell’under 17 scoppiettante 2-2 tra Bsr Grugliasco e Lesna Gold nel 2002. Nei 2003 il Real Bacicalupo espugna il campo del San Giorgio per 3-4. Nell’under 15 il Mercadante supera in trasferta l’ottimo Pianezza di Michele Ricco (0-1); nervi tesi nel derby al Meroni tra Rivoli e Olympic Collegno e nell’under 14 il Nichelino Hesperia di Nicola Sgueglia vince a Pecetto con un netto 3-0.

A Pinerolo i 2002 della Val Chisone vincono e convincono contro il Villastellone. Il Roletto under 14 si impone per 2-0 in trasferta con un mai domo Bricherasio, aiutato da uno strepitoso Mamone tra i pali.

Ad Ivrea gli under 19 del Saint Vincent ne rifilano ben 5 al Montanaro; nei 2002 il Quincitava di Gianluca Vallomy soffrono con l’Aygreville ma la spuntano per 2-1.

Ad Alessandria, l’Arquatese 2003 di Marco Poggio dilaga in trasferta con il Felizzano (2-9).

Nell’under 15 di Asti il San Giacomo Chieri si impone per 3-0 contro il Mezzaluna, mentre nei 2002 il Pecetto di Raimo Mitrione ne fa 5 in casa del Moncalieri.

Provinciali • Under 19 Torino

BussolenoBru.-Avigliana (Paolo Comba)

Ciriè-Esperanza (Davide Cavallini)

Provinciali • Under 19 Ivrea

Saint Vincent Chatillon-Montanaro (Mattia Pramotton)

Provinciali • Under 17 Torino

Bsr Grugliasco-Lesna Gold (Cataldo Bruno)

Salus-Caselle (Andrea Barberis)

Provinciali • Under 17 Asti

Moncalieri-Pecetto (Gabriele Mannina)

Provinciali • Under 17 Ivrea

Quincitava-Aygreville (Mattia Pramotton)

Provinciali • Under 16 Torino

Ciriè-River Mosso (Riccardo Pollari)

San Giorgio To-Real Bacigalupo (Daniele Moccia)

Provinciali • Under 16 Alessandria

Felizzano-Arquatese (Samuele Grifa)

Provinciali • Under 15 Torino

Pianezza-Mercadante (Giuseppe Scaffidi)

Nichelino Hesperia-Vianney (Michela Barrile)

Provinciali • Under 15 Asti

San Giacomo Chieri-Mezzaluna (Andrea Agosto)

Provinciali • Under 15 Aosta

Strambinese-Port Arnad (Federico Defrancisco)

Provinciali • Under 15 Cuneo

Bricherasio-Vicus 2010 (Guido Lesen)

Provinciali • Under 17 Pinerolo

Villastellone-Valchisone (Edoardo Bar)

Provinciali • Under 14 Torino

Collegno-Sisport (Marco De Rosa)

Pecetto-Nichelino Hesperia (Giulia Manfredi)

Provinciali • Under 14 Alessandria

Valenza Mado-Carrosio (Vittorio Pirrone)

Provinciali • Under 14 Pinerolo

Bricherasio-Roletto (Guido Lesen)

Queste partite le troverai integralmente sul giornale in edicola insieme alle pagelle: dodici pagine dedicate ai campionati Provinciali. Ricordati di scaricare la nostra Applicazione che trovi sia per i dispositivi Android che iOS. Potrai così aggiornare il risultato della tua partita Live. La redazione avrà poi il compito di reperire i risultati mancanti, di verificare che quelli inseriti dagli utenti siano definitivi, e inviare tramite push l’aggiornamento non appena il girone sarà completato. Per convenzione abbiamo scelto di colorare in rosso i risultati degli utenti e di trasformare in verde quelli verificati dalla redazione.

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.