Provinciali, Dove saremo: dal big match Alpignano-Caselle fino a Valenza… ecco dove saremo

Dove Saremo nei Provinciali: Questa settimana, grandi partite, il grande scontro per il titolo di campione d’inverno tra Alpignano e Caselle e tanto altro.

Qui ecco tutto l’elenco di tutti i campi di questo fine settimana: noi saremo presenti… e voi?

TORINO Under 19 • Pozzomaina-Barracuda (Flavio Dell’Erba)

TORINO Under 17 • Alpignano-Caselle (Cataldo Bruno)

TORINO Under 17 • Kl Pertusa- San Giorgio Torino (Flavio Dell’Erba)

TORINO Under 16 • Accademia Inter- DB Rivoli (Flavia Carmela Melidoni)

TORINO Under 16 • Pro Collegno-Caselle (Marco De Rosa)

TORINO Under 15 • Avigliana-Cit Turin (Christian Pueri)

TORINO Under 15 • Rivoli-Eventi Sport (Alessio Schiavo)

TORINO Under 15 • Pianezza-Leinì (Marco De Rosa)

TORINO Under 15 • Barracuda-Real Bacigalupo (Michela Barrile)

TORINO Under 14 • Rivoli-Caselle (Giulia Manfredi)

PINEROLO Under 14 • Carignano-Roletto (Manuel D’Alto)

PINEROLO Under 17 • Atletico Volvera-Morevilla (Guido Lesen)

PINEROLO Under 19 • Nichelino Hesperia-Piscinese Riva (Gabriele Mannina)

PINEROLO Under 15 • Bruinese-Bsr Grugliasco (Giorgio Ferrero)

PINEROLO Under 15 • Beinasco-Piossasco (Daniele Moccia)

IVREA Under 16 • Orizzonti UTD-VDA Charvensod (Giorgio Bimestre)

IVREA Under 16 • Ardor Sf-Ivrea Banchette (Davide Cavallini)

IVREA Under 17 • Bollengo Albiano-Aygreville (Fabrizio Rotella)

ASTI Under 19 • San Giacomo Chieri-Junior Calcio Pontestura (Andrea Agosto)

ALESSANDRIA Under 15 • Bergamasco-Asca (Lorenzo Chiariello)

ALESSANDRIA Under 19 • Fulvius-Arquatese (Samuele Grifa)