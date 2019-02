Provinciali: ecco dove saremo nel weekend

Provinciali: da Torino a Cuneo, passando per Ivrea e Pinerolo, ecco le gare che seguiremo da vicino. Doppio big match in Juniores, il Rosta 2003, capolista, impegnato sul campo del Rivoli così come il Nichelino Hesperia 2004 si mette alla prova sul campo del Kl Pertusa. A Ivrea la prima della classe, il Ciriè, sarà di scena a Montanaro. Under 14: sfide interessanti per Morevilla e Pozzolese, prime in classifica a Pinerolo e Alessandria. Queste gare e tante altre in edicola lunedì con cronaca e pagelle.

Under 19 • TORINO

Settimo-Venaria (Carlo Rea)

Barracuda-Cenisia (Jacopo Carpegna)

Under 17 • TORINO

Rivoli-San Giorgio (Simone De Sanctis)

Ardor San Francesco-Valdruento (Giorgio Bimestre)

Under 16 • TORINO

Borgata Cit Turin-Santa Rita (Flavia Carmela Melidoni)

Rivoli-Rosta Calcio (Marco de Rosa)

Under 15 • TORINO

Kl Pertusa-Nichelino Hesperia (Michela Barrile)

Carrara-Avigliana (Luca Topini)

Under 14 • TORINO

Sant’Ignazio-San Giorgio (Giulia Manfredi, fotografo Girolamo Cassarà)

Kl Pertusa-Cit Turin (Giulia Manfredi)

Under 14 • SECONDE SQUADRE

Cbs-Acqui (Michele Morese)

Torino-Vanchiglia (Gabriele Sollazzo)

Under 19 • IVREA

Ivrea 1905-Vallorco (Mattia Pramotton)

Under 15 • IVREA

Montanaro-Ciriè (Roberto Ugliono)

Under 15 • AOSTA

Real Soccer Team-Vda Charvensod (Fabrizio Rotella)

Under 15 • ASTI

Lenci Poirino-San Giacomo Chieri (Giulia Procopio, fotografo Girolamo Cassarà)

Under 16 • ASTI

Pecetto-Pro Villafranca (Edoardo Bar)

Under 14 • ALESSANDRIA

Turricola Terruggia-Pozzolese (Vittorio Pirrone)

Under 17 • ALESSANDRIA

Fortitudo-HSL Derthona (Vittorio Pirrone)

Under 14 • PINEROLO

Roletto-Morevilla (Guido Lesen)

Under 19 • PINEROLO

Carignano-Moncalieri (Gabriele Mannina)

Under 19 • CUNEO

Vigone-Busca (Guido Lesen)

Queste partite le troverai integralmente sul giornale in edicola insieme alle pagelle: quattro pagine dedicate ai campionati Provinciali, Under 19, 17, 16, 15 e 14. Ricordati di scaricare la nostra Applicazione che trovi sia per i dispositivi Android che iOS. Potrai così aggiornare il risultato della tua partita Live. La redazione avrà poi il compito di reperire i risultati mancanti, di verificare che quelli inseriti dagli utenti siano definitivi, e inviare tramite push l’aggiornamento non appena il girone sarà completato. Per convenzione abbiamo scelto di colorare in rosso i risultati degli utenti e di trasformare in verde quelli verificati dalla redazione.