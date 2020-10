Barracuda – Rapid Torino under 19: Varro apre le danze rossoblù

In via Dandolo va in scena la prima di campionato Under 19 tra Barracuda e Rapid Torino. I padroni di casa in maglia rossoblu si schierano con il solito 4-3-3 sfoggiando con mister Ferrari che sfoggia un Barracuda in stile Leicester di Ranieri: reparti corti, pressing asfissiante a centrocampo [...]