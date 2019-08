Interviste Brighenti e Stangalino, tecnici campioni

All’alba di una stagione che si preannuncia entusiasmante e ricca di protagonisti per i Campionati Giovanili regionali in Piemonte, dall’Under 19 fino all’Under 14, interviste speciali a due tecnici ‘Campioni in carica’ sul presente e sul futuro. Parlano Giorgio Brighenti del Chisola e Davide Stangalino dello Sparta Novara, per loro due nuove sfide con gruppi rinnovati (dai 2002 ai 2003 del Chisola per il primo e dai 2004 ai 2006 per il tecnico novarese), per una doppia sfida che riparte.

Con loro uno sguardo e le loro previsioni sui campionati regionali giovanili che scatteranno tra sabato 14 e domenica 15 settembre: analisi, favorite, pronostici e opinioni di due allenatori storici del panorama del calcio giovanile del Piemonte e non solo.

