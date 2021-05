Lucento: il ritorno di Alessio Rapisarda

«Era destino che tornassi». Esordisce così Alessio Rapisarda nel raccontare il suo ritorno sulla panchina del Lucento dopo due anni passati al Vanchiglia. Alessio Rapisarda aveva allenato il corso Lombardia per cinque stagioni (dal 2014 al 2019) per poi trasferirsi al Vanchiglia alla guida dell’Under 15 (annata 2005) per [...]