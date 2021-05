Nichelino Hesperia: Nicola Sgueglia dà fiducia ai tecnici, confermati Francesco Bonasera, Luigi Munno e Domenico Giangreco

Quasi tutto pronto in casa Nichelino per quanto riguarda il parco allenatori. Tra le quattro categorie del Settore giovanile sono tre le importanti riconferme. Alla guida dei 2005 rimane Francesco Bonasera per completare il biennio Allievi; sui 2006 confermato anche Luigi Munno. Fiducia anche a Domenico Giangreco al timone [...]