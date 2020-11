Gassino San Raffaele Under 14: Davide Peron, cuore e anima per un’importantissima salvezza

Il Gassino San Raffaele 2007 rincorre una salvezza che varrebbe oro, e significherebbe davvero tanto per i ragazzi di Davide Peron, che ci stanno mettendo cuore e anima per raggiungere l’obiettivo prefissato dalla società e dallo stesso allenatore. Un solo punto finora nel Girone B Under 14 Regionali, ottenuto [...]