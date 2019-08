Amichevole Pozzomaina – Cbs ieri pomeriggio a Bardonecchia tra i 2004 di Marco Orto e i 2005 rossoneri di Antonino Campagna, entrambe formazioni che parteciperanno ai campionati Regionali che inizieranno il fine settimana del 14-15 settembre.

Partitella divisa in due tempi da 22 minuti, ha avuto la meglio il Pozzomaina di Marco Orto (4-0), grande protagonista del mini match il nuovo acquisto Jopseph Owusu, attaccante prelevato a fine luglio dall’Ardor San Francesco: un gol, una traversa e tre assist. Le altre marcature portano le firme di Oscar Ataupillco esterno d’attacco arrivato quest’estate dall’Atletico Torino e di Marius Ibrahimi, doppietta per l’ex punta del Venaria, gran colpo di mercato per la squadra di via Monte Ortigara.

Prossimi impegni per le due squadre la Fair Play Cup: il Pozzomaina esordirà venerdì alle 21 contro i padroni di casa del Lucento, mentre la Cbs di Antonino Campagna scenderà in campo nella gara inaugurale al Vanchiglia contro i granata di casa alle 18 di venerdì. Inoltre il 5 settembre inizierà il SuperOscar: i 2004 saranno di scena al campo base di corso Lombardia, sede del Lucento, mentre la categoria 2005 disputerà la fase a gironi e le eliminatorie in via Occimiano, quartier generale del Barcanova. Poi si partirà con i campionati Regionali.

