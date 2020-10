Bruinese-Savigliano Under 15: Chelarescu imprendibile, Bruinese k.o.

Gol, cartellini e tanto, troppo nervosismo hanno caratterizzato il match fra Bruinese e Savigliano terminato 1-4 per gli ospiti di Massimiliano Cobisi grazie ai gol di Umberto Palermiti, Stefano Rainero, Gabriele Omento e al man of the match Gabriel Chelarescu. Inutile il gol del momentaneo 1-2 di Casetta in [...]