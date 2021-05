Gassino SR-Venaria Under 15: i rossoblu di Piconeri macchina da gol, spicca Coda con una tripletta tra gli arancioverdi

Festival del gol al Valentino Bertolini di Gassino Torinese. Il test match tra il Gassino SR e il Venaria termina infatti con il risultato pirotecnico di 7-5 a favore dei padroni di casa. Una partita molto combattuta tra le due compagini che ha visto un continuo susseguirsi di gol nel corso del match. Apre le danze Aissous al 7′ del primo tempo con un bel tiro da fuori area su assist di Vargas. Grazie alla loro straordinaria intesa avuta durante la partita, i due giocatori rossoblu si sono resi assoluti protagonisti: doppietta per il numero undici, un gol e tanti assist ai propri compagni per il compagno di reparto. Nella compagine ospite spicca invece uno scatenato Coda, autore di ben tre gol – due dei quali di straordinaria fattura – e un assist. Vere e proprie magie anche le rete realizzate da Ilievski e Gradinari rispettivamente al 5′ e al 35′ della ripresa. A prescindere dal risultato finale, favorevole ai padroni di casa, Piconeri e Petrucci possono ritenersi estremamente soddisfatti per le ottime prestazioni messe in campo dai propri giocatori in vista della prossima stagione.

Aissous chiama, Coda risponde. Il ritmo della partita risulta essere estremamente elevato fin dai primi minuti. La prima occasione arriva infatti solamente al 2′: Vargas parte molto bene in contropiede, offre un bel passaggio a Savio N. che però non sfrutta ottimamente l’occasione capitatagli sui suoi piedi calciando a lato della porta. Appena un minuto dopo, il numero dieci rossoblu inventa un altro bel passaggio ad Aissous che, con un gran tiro da fuori area, sorprende Rigoni e realizza la rete dell’1-0. La gioia per i padroni di casa dura però solamente cinque minuti perché, all’8′, Rizzo si incarica della battuta di un calcio di punizione, mette una bella palla in mezza all’area di rigore dove trova Echinoppe che calcia e pareggia i conti. Il ritmo di gioco cala nei minuti successivi ma ecco che, al 24′, il Gassino SR va di nuovo vicino al vantaggio con un bel tiro di Vargas che viene però deviato in angolo da Rigoni: l’attaccante colpisce di testa la sfera dopo il calcio d’angolo battuto da Giardino ma sfiora la traversa. Anche il Venaria va vicino al gol al 26′: Coda colpisce bene la palla di testa dopo un cross arrivato dalla sinistra e il suo tentativo finisce di poco sopra la traversa. Il match si sblocca nuovamente al 27′: Cappellano parte benissimo in contropiede, tira una volta arrivato in area di rigore e realizza la rete del 2-1 nonostante il tocco del portiere avversario che non è riuscito a bloccare la sfera. Come ad inizio primo tempo, la gioia dei rossoblu dura pochi minuti. Al 29′ Ongari prova la conclusione a rete su calcio di punizione e sfiora il palo: la pala riesce comunque a rimanere in campo e finisce sui piedi di Coda che realizza così il suo primo gol della partita. Le emozioni del primo tempo non sono però finite. Al 40′ succede infatti di tutto: Aissous approfitta di un cross arrivatogli dalla sinistra e realizza la rete del 3-2 ma il vantaggio rossoblu dura pochissimo perché, nell’azione immediatamente successiva, Coda effettua una serie di dribbling in area di rigore, tira e pareggia nuovamente i conti. Il primo tempo termina così con il risultato di 3-3.

Gradinari alla Quagliarella. La ripresa incomincia subito con un ritmo molto alto, proprio come era avvenuto nella prima frazione di gioco. Ilievski, subentrato durante l’intervallo, realizza infatti il gol del 4-3 dopo soli cinque minuti di gioco con uno straordinario tiro da fuori area. Coda non perdona neanche questa volta e, in appena sessanta secondi, parte in contropiede con una bella progressione sulla fascia sinistra e, una volta liberatosi dai difensori avversari, realizza la rete del 4-4. L’attaccante arancioverde si rende nuovamente protagonista al 17′ con un altro contropiede (ma questa volta sulla destra): arrivato in area di rigore, si dimostra altruista e passa la palla a Medelin che segna indisturbatamente il 4-5 portando così in vantaggio la propria squadra. Questa volta è il vantaggio degli ospiti a durare appena un minuto perché, al 18′, Vargas trova la conclusione a rete in mezzo all’area di rigore e pareggia subito i conti. Nei minuti successivi il Venaria incomincia a calare fisicamente, anche a causa della panchina numericamente più corta rispetto a quella degli avversari, motivo per cui emerge invece il Gassino SR. I padroni di casa prendono il pallino del gioco e, al 25′, Perotti porta nuovamente in vantaggio la propria squadra approfittando di una palla arrivatogli dalla destra. Al 32′ Vargas si rende di nuovo protagonista con un bel passaggio filtrante per Cappellano che parte in profondità ma, una volta arrivato in area di rigore, non riesce ad inquadrare la porta. Tre minuti dopo, ci pensa Gradinari a chiudere definitivamente il match: da poco oltre la metà campo, prova la conclusione in porta e, superato Barbera con una sorta di pallonetto, realizza uno straordinario gol alla Quagliarella. La partita tra il Gassino SR e il Venaria termina così con il risultato finale di 7-5 ed entrambi i tecnici possono estremamente soddisfatti per le prestazioni espresse dalla propria squadra.

IL TABELLINO

GASSINO SR-VENARIA 7-5

RETI (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-5, 7-5): 3′ Aissous (G), 8′ Echinoppe Anglesio (V), 27′ Cappellano (G), 29′ Coda (V), 40′ Aissous (G), 40′ Coda (V), 5′ st Ilievski (G), 6′ st Coda (V), 17′ st Medelin (V), 18′ st Vargas (G), 25′ st Perotti (G), 35′ st Gradinari (G).

GASSINO SR (4-3-1-2): Rigoni 7, Savio A. 6.5, Savio N. 6, Corgnati 7, Bruno 7, Cialdella 7, Marchioretto 6.5, Giuranna 6.5, Cappellano 7.5, Vargas 8.5, Aissous 8.5. DALLA PANCHINA: Colombo 7, Giardino 7.5, Castelli 6.5, Carella 7, Ilievski 8, Notomista 7.5, Rindone 6.5, Ducato 7, Gradinari 8, Perotti 7.5. All. Piconeri 8.

VENARIA (4-3-3): Barbero 6, Lorenzi 6.5, Ongari Simone 7, Liberto 7, Meduri 7, Rizzo 7.5, Guidi 6.5, Battaglia 6.5, Echinoppe Anglesio 7.5, Medelin 7.5, Coda 9. DALLA PANCHINA: Monteriso 7, Ongari Carlo 6.5, Ricciardi 6.5, Amendola 7. All. Petrucci 7.

LE PAGELLE

GASSINO SR

Rigoni 7 L’estremo difensore rossoblu realizza un gran numero di parate dimostrando una straordinaria sicurezza nei suoi interventi. Comanda poi molto bene la propria difesa.

Savio A. 6.5 Spinge molto bene sulla fascia destra, motivo per cui risulta essere molto utile ai propri compagni in fase offensiva. Buona anche la sua fase difensiva.

Savio N. 6 Non risulta essere particolarmente brillante nella sua zona di competenza, la fascia sinistra, ma ci mette tanta buona volontà nel corso dei minuti da lui disputati.

Corgnati 7 Gioca come mezzala destra ed è sempre nel vivo del gioco grazie alle sue ottime percursioni nella metà campo avversaria.

Bruno 7 E’ autore di un gran numero di interventi difensivi con cui riesce a neutralizzare gli attacchi avversari. Leader difensivo.

Cialdella 7 Proprio come il compagno di reparto, è preciso e puntuale nelle sue chiusure sugli attaccanti avversari mostrando molta sicurezza.

Marchioretto 6.5 Mezzala sinistra, anche lui è spesso nel vivo del gioco e si rende protagonista di una buona manovra del pallone in fase di costruzione.

Giuranna 6.5 Gioca pochi minuti a causa di un infortunio ma riesce comunque a mostrarsi positivamente grazie all’ottima sostanza messa a centrocampo.

Cappellano 7.5 Realizza la rete del momentaneo 2-1 grazie all’ottimo contropiede da lui condotto sulla fascia sinistra. E’ poi sempre nel vivo del gioco. Va poi vicino al secondo gol nel corso della ripresa.

Vargas 8.5 E’ assolutamente uno dei protagonisti del match grazie alla sua eccellente qualità. Fornisce infatti molti assist ai suoi compagni e realizza la rete al 18′ del primo tempo.

Aissous 8.5 Partita eccezionale per il numero undici rossoblu. Duetta infatti molto bene con Vargas e si rende protagonista del match con una splendida doppietta.

DALLA PANCHINA

Colombo 7 Entra nel secondo tempo e, proprio come il suo collega di reparto, compie molte parate sicure nel corso dei minuti da lui giocati.

Giardino 7.5 Offre un’ottima copertura in fase difensiva e una splendida corsa sulla fasce sinistra rendendosi così molto utile nella metà campo avversaria.

Castelli 6.5 Buona partita di sostanza a centrocampo dove recupera molti palloni e fa ben ripartire la propria squadra in diverse occasioni.

Carella 7 Difensore centrale, è autore di ottimi interventi con cui neutralizza ottimamente molte azioni avversarie.

Ilievski 8 E’ autore del momentaneo 4-3 con un splendido tiro da fuori area dopo soli cinque minuti dal suo ingresso in campo. E’ poi sempre nel vivo del gioco nel corso del secondo tempo.

Notomista 7.5 Compie una bella partita sulla fascia destra dove si rende spesso protagonista in maniera positiva grazie alla sua spinta offensiva e ai suoi interventi difensivi.

Rindone 7 Risulta essere subito nel vivo del gioco una volta subentrato a Marchioretto. Si fa spesso vedere nella metà campo avversario e va vicino al gol nella ripresa.

Ducato 7 E’ autore di una bella partita nel reparto offensivo rossoblu. Cerca più volte di lasciare il proprio timbro tra i marcatori del match senza però riuscirci.

Gradinari 8 Compie un vero e proprio gol alla Quagliarella al 35′ del secondo tempo con cui chiude definitivamente il match. La sua è una pennellata d’autore.

Perotti 7.5 Realizza la rete del momentaneo 6-5 facendosi trovare pronto in area di rigore su un cross effettuato dalla destra.

All. Piconeri 8 La sua squadra gioca molto bene per tutta la partita dimostrando di avere un’ottima alchimia in tutti i reparti del campo.

Venaria

Barbero 6 Si dimostra essere leggermente lacunoso in alcuni suoi interventi ma si riscatta con belle parate nel corso del match.

Lorenzi 6.5 La sua spinta sulla fascia destra è estremamente buona e mostra una discreta solidità difensiva durante tutta la partita.

Ongari S. 7 Si fa particolarmente notare poco prima della rete del momentaneo 2-2, realizzata da Coda, quando sfiora il gol nella sua conclusione da calcio di punizione.

Liberto 7 Difensore centrale, riesce a neutralizzare ottimamente molti attacchi avversari nell’arco di tutta la partita. Un leader difensivo.

Meduri 7 Proprio come il compagno di reparto, è autore di interventi puntuali e precisi con cui riesce a bloccare molte azioni offensive dei suoi avversari.

Rizzo 7.5 Si dimostra essere un ottimo regista di centrocampo grazie alla sua ottima qualità e visione di gioco. E’ inoltre autore dell’assist a Echinoppe del momentaneo 1-1.

Guidi 6.5 Esterno sinistro d’attacco, è spesso nel vivo del gioco e prova più volte a sfondare nella difesa avversaria nel tentativo di trovare la via del gol.

Battaglia 6.5 E’ sempre nel vivo del gioco a centrocampo e ci mette molta buona sostanza grazie a cui riesce a recuperare molti palloni.

Echinoppe Anglesio 7.5 Realizza la rete del momentaneo 1-1 facendosi trovare pronto in area di rigore sul bel cross di Rizzo. Nel corso del match gioca poi molti palloni, motivo per cui fa avviare un discreto numero di azioni a favore dei propri compagni.

Medelin 7.5 E’ l’autore del momentaneo vantaggio arancioverde nel corso del secondo tempo con cui fa ben sperare i suoi compagni di squadra. Duetta poi molto bene con i suoi compagni di reparto nel match.

Coda 9 Assoluto protagonista del match con ben tre gol (due dei quali di eccellente fattura) e un assist. E’ infatti il migliore in campo per gran distacco sugli altri.

DALLA PANCHINA

Monteriso 7 Offre una bella prestazione come difensore centrale grazie ai suoi interventi precisi e puntuali di fronte agli attacchi avversari.

Ongari C. 6.5 Disputa quaranta minuti durante i quali ci mette tanta buona volontà cercando di rendersi protagonista del match.

Ricciardi 6.5 Subentrato nel corso del secondo tempo, è autore di una buona prestazione in cui ci mette tanta buona sostanza nel tentativo di portare a casa la vittoria finale.

Amendola 7 Entra e occupa la posizione di terzino destro, posizione in cui dimostra di avere una buona sicurezza in fase difensiva e una buona spinta nella sua corsia di competenza.

All. Petrucci 7 La sua squadra gioco molto bene per gran parte del match. I suoi ragazzi calano nel corso del secondo tempo ma riescono comunque a restare in partita fino all’ultimo minuto.

L’INTERVISTA