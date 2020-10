Ivrea Banchette – Ivrea Under 15: Incredibili Mordenti e Osmani, successo orange

Dopo la sconfitta di settimana scorsa per mano del Gassino San Raffaele, l’Ivrea Calcio vince meritatamente il derby tutto eporediese contro i padroni di casa dell’Ivrea Banchette per 5-1, ma meritano applausi anche i ragazzi dell’allenatore Canazza per non aver mollato fino a quando la partita era ancora aperta, [...]