Crescentinese – Sparta Novara Under 16: Zoppello, Siviero e Creminelli ribaltano la rete di Filippone

Nel primo tempo, come dice il tecnico Sergio Gabasio, per la Sparta Novara entrano in campo alcuni giocatori brutta copia, nel secondo tempo le cose migliorano notevolmente. Complice anche una Crescentinese che passa in vantaggio, fallisce clamorosamente il raddoppio, e si spegne nella ripresa. Non fa dunque una piega [...]