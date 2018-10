Under 16 – Rivarolese-Volpiano 0-1, la decide Cavallari

Vietato sbagliare per il Volpiano di Enzo Vogliotti e sul campo della Rivarolese le foxes portano a casa il bottino grosso: gara giocata su ritmi alti, che si sblocca in avvio della seconda frazione di gioco con la classica incursione di Jacopo Cavallari: Tucciariello non ci arriva ed è gol Volpiano. Tanto basta alle volpi argentate per conquistare i 3 punti e mantenere la vetta, a quota 11, in coabitazione col Lucento.

La cronaca dettagliata della gara, le pagelle, le foto e le dichiarazioni audio del dopo gara sul giornale in edicola lunedì.

Scopri tutti gli altri risultati e la classifica sul nostro SITO e sulla nostra APP.