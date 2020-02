Non poteva finire lì Cbs – Chieri di Under 17. Il big match di domenica scorsa è finito in 11 vs 8, in virtù dei tre espulsi nelle fila azzurre. Se sul primo rosso ai danni di Alberetto, la partita è rimasta su binari normali, il vero putiferio si è alzato sul gol del 3-2 di Bellato, nato da una punizione durante la quale il direttore di gara (Centonze di Torino) stava ammonendo Gai.

Dalle proteste nascono i rossi a Caprino e Gravina che lasciano in otto uomini il Chieri. Il Comunicato odierno rende noto che il Chieri ha presentato regolarmente preannuncio di ricorso per errore tecnico del direttore di gara.

Da qui in avanti, qualora la società collinare vorrà proseguire con un ricorso ufficiale, la Cbs e appunto il Chieri, potranno presentare le loro prove ai fini della regolarità o irregolarità della gara.



SQUALIFICHE CBS – CHIERI UNDER 17 • Nel mentre però il giudice sportivo ha svolto il suo lavoro. Esaminato il referto arbitrale, risultano comminate le seguenti squalifiche:

• al tecnico Cristian Viola, la qualifica fino al 13 marzo per: «Per aver rivolto espressioni irriguardose e insulti al direttore di gara».

• A Niccolò Caprino, due giornate di squalifica.

• A Dario Gravina e Gabriele Alberetto, una giornata di squalifica.

