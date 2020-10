Monregale – Fossano Under 17: Margaria firma la rimonta per i blues

In quel di Vicoforte va in scena una partita molto combattuta che termina 1-2 a favore degli ospiti in maglia blu. Fossano che parte un po’ in sordina, preferendo dei frettolosi lanci lunghi che non portano a nulla. Di contro la Monregale costruisce solo sulle fasce ma non riesce [...]