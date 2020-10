Alpignano-Venaria Under 19: Blackout biancazzurro, è sempre Matees ad ispirare il poker dei cervotti

Se qualcuno avesse pronosticato un Alpignano fermo ad un solo punto in classifica dopo le prime due giornate, probabilmente nessuno gli avrebbe dato credito. Eppure la realtà è proprio questa: dopo il pareggio in trasferta con la Pro Collegno, il gruppo di Michele Ricco (sostituito per l'occasione da Tommaso [...]