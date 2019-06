Coppa Piemonte: festa Aygreville, LG Trino e Venaria

Doppia giornata di Coppa Piemonte con le finali di sabato a Bollengo in cui hanno trionfato l’Aygreville di Nicola Turato per la categoria Under 14 e il LG Trino di Fabrizio Lasagna per l’Under 16, superando Pianezza e Ro.Ce. Questa domenica invece il Venaria di Emanuel Urbano ha alzato la Coppa Piemonte Under 19 battendo 1-0 il Castellazzo a Casal Monferrato.

Su Sprint e Sport lunedì in edicola quattro pagine dedicate alle tre finali di Coppa Piemonte, con la partita, la fotogallery e le pagelle con le foto singole di tutti i giocatori.

