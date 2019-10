Dove Siamo Stati Nazionali: dalla Berretti all’Under 13

Dove siamo stati Nazionali – Programma gare sempre più ricco nei Campionati Giovanili Nazionali dalla Berretti – che ha mandato in scena la sua quarta giornata di campionato – fino all’Under 13, fermi invece i campionati Primavera e Under 18.

Nel campionato Berretti si sono sfidate le due migliori piemontesi del momento, ovvero Novara e Pro Vercelli; in Lombardia, invece, la sfida è stata tra Monza e Renate. Nell’Under 17 il Torino ha ospitato la Fiorentina prolungando la striscia positiva ed superando in classifica proprio i toscani. L’Inter, invece, ha sfidato l’Atalanta per agganciare proprio i bergamaschi. Derby di Milano negli Under 14, categoria che prende il via anche in Piemonte con il derby regionale tra Torino e Alessandria.

Programma gare fitto anche dall’Under 17 all’Under 13 di Serie A e B. Così come per le Under di Serie C, che sono tornate sul campo dopo la pausa. Novità della settimana è l’inizio del campionato per l’Under 16 di C.

Campionati Giovanili Nazionali Dove saremo -Ecco tutte le partite che seguiremo con i nostri inviati sui campi e troverete lunedì sul giornale. Gli abbonati potranno leggerle integralmente in anteprima nella sezione PREMIUM.

CAMPIONATI GIOVANILI NAZIONALI

DOVE SAREMO – PROGRAMMA GARE

Berretti

Monza-Renate – inviato Matteo Palmisano

Novara-Pro Vercelli – inviato Fabio Marzola

Under 17 Serie AeB

Inter-Atalanta – inviato Marco Pantaleo

Torino-Fiorentina – inviato Roberto Ugliono

Under 17 Serie C

Novara-Giana Erminio – inviato Marco Marone

Under 16 Serie AeB

Juventus-Virtus Entella – inviato Christian Attanasio

Milan-Atalanta – inviato Andrea Ajroldi

Under 16 Serie C

Alessandria-Novara – inviato Simone Sciamè

Under 15 Serie AeB

Juventus-Virtus Entella – inviato Christian Attanasio

Milan-Atalanta – inviato Pierfancesco Castellini

Under 14

Inter-Milan – inviato Edoardo Lombardi

Torino-Alessandria – inviato Roberto Ugliono + servizio fotografico a cura di Maurizio Valletta

Under 13

FeralpiSalò-Cremonese – inviato Luka Miharija (SUL GIORNALE)