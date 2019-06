Europeo Under 19, i convocati di Nunziata: ne rimarranno 20

L’Europeo Under 19 è alle porte, e Carmine Nunziata è al lavoro per scegliere i 20 giocatori che faranno parte della spedizione Azzurra che si svolgerà dal 14 al 27 luglio in Armenia. Il ct, che ha sostituito Federico Guidi, ha convocato 25 giocatori per il pre-raduno che si terrà dal 2 all’8 luglio a Coverciano.

«Un girone non semplice – dichiara il tecnico Azzurro figc.it – dove ci sono squadre di valore assoluto come Portogallo, Spagna e l’Armenia che giocherà con il favore del pubblico di casa. Ma tutto questo è normale quando si arriva a una fase finale di un Campionato Europeo. Abbiamo tanto entusiasmo e voglia di far bene: la nostra è una buona squadra e un gruppo affiatato, che ha dimostrato le sue qualità tecniche e morali in tutto il percorso di qualificazione. Cercheremo, come sempre, di giocare da protagonisti».

I CONVOCATI

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Simone Ghidotti (Fiorentina), Alessandro Russo (Genoa);

Difensori: Nicolò Armini (Lazio), Gabriele Bellodi (Milan), Antonio Candela (Genoa), Gabriele Corbo (Bologna), Niccolò Corrado (Inter), Gabriele Ferrarini (Fiorentina), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Destiny Udogie Iyenoma (Hellas Verona);

Centrocampisti: Salvatore Esposito (Spal), Nicolò Fagioli (Juventus), Lorenzo Gavioli (Inter), Jean Freddi Greco (Torino), Hans Nicolussi Caviglia (Juventus), Manolo Portanova (Juventus), Alessio Riccardi (Roma), Samuele Ricci ( Empoli);

Attaccanti: Davide Merola (Inter), Vincenzo Millico (Torino), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Eddie Anthony Salcedo Mora (Inter).

Staff: Capo Delegazione, Evaristo Beccalossi; Coordinatore Nazionali Giovanili, Maurizio Viscidi; Allenatore, Carmine Nunziata; Assistente Allenatore, Mirco Gasparetto; Segretario, Aldo Blessich; Preparatore Atletico, Luca Coppari; Preparatore Portieri, Graziano Vinti; Medico, Vincenzo Santoriello; Fisioterapista, Giuseppe Galli.

EUROPEO UNDER 19 – I GIRONI

Gruppo A: Armenia, ITALIA, Portogallo e Spagna

Gruppo B: Eire, Francia, Norvegia e Repubblica Ceca

EUROPEO UNDER 19 – IL CALENDARIO DELL’ITALIA

Domenica 14 luglio: Italia-Portogallo (ore 21, 19 italiane, Banants Stadium, Yerevan)

Mercoledì 17 luglio: Armenia-Italia (ore 21, 19 italiane, Repubblican Stadium, Yerevan)

Sabato 20 luglio: Italia-Spagna (ore 21, 19 italiane, FFA Academy Stadium, Yerevan

