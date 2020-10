Inter-Milan Under 16: nerazzurri, che carattere! Di Maggio e Vedovati regalano la vittoria nel derby

Il primo derby stagionale della categoria Under 16 si tinge di nerazzurro. L'Inter batte il Milan per 2-0 grazie alla rete segnata dal numero 8 Di Maggio al 23' del primo tempo e quella in chiusura del numero 20 Vedovati, che entrato nel secondo tempo mette la parola fine [...]