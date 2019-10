Italia Under 15, i convocati per la selezione Sud

Continua incessantemente l’attività di selezione del ct Patrizia Panico e del suo staff per la formazione della nuova Italia Under 15. Dopo i primi due raduni, sarà quello di Catanzaro, programmato per mercoledì 30 ottobre, a chiudere la prima tornata di convocazioni.

ITALIA UNDER 15: I CONVOCATI

PORTIERI: Moccia Leonardo (Lecce), Testagrossa Kevin (Catania), Turi Claudio (Bari), Borriello Francesco (Catania).

DIFENSORI: Galietti Matteo (Salernitana), Ruggieri Alberto (Reggina), Pedalino Antonino (Catania), Postiglione Niccolò (Delfino Pescara), Pugliese Francesco (Crotone), D’Achille Domenico (Bari), D’Aprile Giovanni (Crotone), Paura Mario (Reggina), Leuzzi Davide (Lecce), Lupinacci Michele (Crotone), Morelli Cesare (Catanzaro), Malara Riccardo (Reggina), Orfano Marco (Lecce).

CENTROCAMPISTI: Nicoletti Alessio (Salernitana), Del Mondo Roberto (Juve Stabia), Braccia Mattia (Delfino Pescara), Salvatore Andrea Angelo (Cosenza), Mari Samuele (Bari), Nacci Vitantonio (Bari), Carboni Valentin (Catania), Maietta Francesco (Reggina), Kubi Caleb Massimo (Trapani), Borgo Alessandro (Lecce), Fanizzi Vincenzo (Virtus Francavilla), Battimelli Giuseppe (Crotone), Scavone Giovanni (Trapani), Sommario Loris Benigno (Cosenza).

ATTACCANTI: Lorusso Francesco (Bari), Bianco Marco (UCatanzaro), Mastropasqua Simone (Lecce), Mautone Mario (Reggina), Cozzolino Giovanni (Salernitana), Pisale Sebastiano (Catania), Fornaro Andrea (Lecce), Di Serio Pasquale (Juve Stabia), Elia Giuseppe (Catanzaro).

