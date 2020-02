Italia Under 16: i convocati di Daniele Zoratto per il Torneo Uefa Development

Sono 20 gli Azzurrini scelti da Daniele Zoratto per il Torneo UEFA Development che si disputerà in Turchia dal 24 al 29 febbraio. L’esordio contro la Francia è previsto per lunedì 24 (ore 12.30 locali), mentre mercoledì 26 l’Italia affronterà i padroni di casa (ore 15.30 locali) e sabato 29 chiuderà il torneo contro il Paraguay (ore 11 locali).

ITALIA UNDER 16: I CONVOCATI

Portieri: Bryan Bonucci (Inter), Simone Scaglia (Juventus).

Difensori: Matteo Pellegrini (Roma), Filippo Missori (Roma), Gabriele Cagia (Genoa), Christian Biagetti (Fiorentina), Iacopo Regonesi (Atalanta), Francesco Zambelli (Inter), Matteo Falasca (Roma).

Centrocampisti: Riccardo Pagano (Roma), Tommaso Maressa (Juventus), Andrea Semenza (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Cher Ndour (Atalanta), Gabriele Alesi (Milan), Nicolò Ledonne (Juventus).

Attaccanti: Tommaso Mancini (Vicenza Virtus), Nicolò Turco (Juventus), Michele Masala (Cagliari), Samuele Vignato (Chievo Verona).

