Italia Under 17, i convocati di Zoratto per lo stage di Coverciano

E’ iniziata ufficialmente la stagione dell’Italia Under 17. Il selezionatore Daniele Zoratto ha stilato le prime convocazioni del 2019-2020 per lo stage che si sta tenendo a Coverciano fino a giovedì 22 agosto. I 24 Azzurrini proprio giovedì, al termine del raduno, disputeranno una gara amichevole contro la Fiorentina Under 17 (ore 11).

ITALIA UNDER 17 – I CONVOCATI

Portieri: Tommaso Luci (Fiorentina), Zacchi Gioele (Sassuolo);

Difensori: Cepele Ramen (Inter), Ceresoli Andrea (Atalanta), Citi Alessandro (Milan), Fontanarosa Alessandro (Empoli), Grassi Filippo (Atalanta), Moraschi Federico (Atalanta), Mulazzi Gabriele (Juventus), Scalvini Giorgio (Atalanta), Zanotti Mattia (Inter);

Centrocampisti: Casadei Cesare (Inter), Salducco Valentino (Juventus), El Hilali Gabriele Younes (Milan), Fabbian Giovanni (Inter), Maugeri Demis (Torino), Miretti Fabio (Juventus), Pisapia Luciano (Juventus), Baldanzi Tommaso (Empoli);

Attaccanti: De Nipoti Tommaso (Atalanta), Gnonto Degnand Wilfrie (Inter), Magazzù Luca (Inter), N’Gbesso Henoc Stephane (Milan), Nisti Marco (Milan).

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.