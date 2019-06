Marco Zaffaroni sbarca alla prima squadra dell’Albinoleffe

Marco Zaffaroni è il nome del nuovo allenatore della prima squadra dell’Albinoleffe, come viene riportato nel comunicato ufficiale pubblicato dalla società. Classe ’69 e nativo di Milano, ha confermato precedentemente il suo potenziale alla guida del Monza, rispettando audacemente le aspettative prestagionali: la squadra, nella stagione 2016/2017, si è classificata al primo posto del girone, ottenendo la promozione in C, e l’anno successivo si è aggiudicata brillantemente i play-off, dopo aver difeso un’ambita quarta posizione. Nell’ultima annata ha guidato la squadra fino a ottobre, venendo sostituito (dopo l’avvento di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani) da Cristian Brocchi. Il presidente degli orobici Gianfranco Andreoletti si aspetta una prestazione ineccepibile, fondata sull’insegnamento di un calcio moderno, affinché si possa migliorare l’esito della stagione precedente, durante la quale il suo predecessore Michele Marcolini ha deluso pienamente i pronostici, accontentandosi di un scarno tredicesimo posto. Può vantare, inoltre, di una carriera da calciatore più che prestigiosa, comprendente diverse presenze in alte categorie vestendo la maglia di società importanti come Taranto, Legnano, Saronno, Pro Patria e Monza. Ci si chiede dunque se Marco Zaffaroni abbia veramente l’esperienza e le capacità adatte per orientare la conduzione tecnica di una squadra di Serie C, ma in passato egli ha dato prova di un’eccelsa performance in Lega Pro, trainando il Perugia, ai tempi caratterizzata da ingenti problemi finanziari, a metà classifica. Spetterà a lui pendere l’ago della bilancia a suo favore, convincendo i tifosi e l’intera dirigenza delle proprie capacità.

