Universiadi 2019: l’Italia esordirà con il Messico

E’ tempo di Universiadi: i mondiali assoluti lasciano lo spazio agli studenti. Il team e l’intero staff Azzurro hanno grandi ambizioni: aggiudicarsi il torneo surclassando l’imponente Giappone, nazionale in carica in più discipline. La selezione dei convocati è stata affidata al CT Daniele Arrigoni, che ha provveduto analizzando personalmente ogni singolo calciatore, basandosi sulla fiducia da loro dimostrata durante i colloqui, come dichiara in un’intervista: «Ho fatto discorsi individuali, li ho incontrati, ci ho parlato: chi non era convinto di venire, l’ho aiutato a essere sicuro della sua idea. Chi è qui, è perché ci crede». Le Universiadi rappresentano un Palcoscenico unico nel suo genere per gli studenti che parteciperanno, dove avranno la possibilità di compiere un salto di qualità, partendo da categorie relativamente minori e diventando parte di progetti più importanti. Tra loro, spuntano nomi già noti: Tommaso Cucchietti, Alberto Tentardini, Giorgio Galli, Riccardo Collodel, Loris Zonta, Alessandro Galeandro, Filippo Strada.

Portiere della prima squadra dell’Alessandria, Tommaso Cucchietti è uno dei due estremi difensori della Nazionale italiana Universiade. Nativo di Torino e classe ’98, ha partecipato nel Settore Giovanile del Torino fino alla stagione 2016/2017, dopodiché il Reggina lo ha accolto egregiamente, promettendogli maggiore spazio sul campo di gara. Qui ha affermato il suo potenziale, stupendo in 31 partite il tecnico dell’Alessandria, il quale non ha esitato a contattarlo e ad offrirgli un posto nella prima squadra. Con 34 match disputati, Cucchietti è considerabile titolare assoluto nel suo ruolo.

Alberto Tentardini, nato nel ’96 a Como, è terzino sinistro di enorme caratura nel Monza e prodotto del sempre fervido vivaio dell’Atalanta. Può vantare di una carriera stabile in categorie molto elevate, tra la Serie C e la Serie B, pur avendo effettuato poche presenze. Contro ogni aspettativa, nelle ultime due stagioni si è sbloccato, liberando la tigre che custodiva in sé e guadagnandosi il posto da titolare.

Il ventitreenne Giorgio Galli è membro della rosa del Monza. Dopo aver concluso diverse stagioni nel Settore Giovanile monzese, si trasferì alla Caronnese, lasciando il segno e riconquistando la sua ex squadra, dove approderà tre anni più tardi. Nonostante abbia partecipato a solo un terzo delle gare della scorsa stagione occupando il posto titolare di centrocampista centrale, il CT ha notato in lui abilità tecniche rilevanti, predisponendolo partecipe della nazionale degli Azzurrini.

Riccardo Collodel, centrocampista della Vibonese, ha percorso la sua carriera nelle mani del Suno, prima, e del Novara, poi. Qui ha sfogato la sua personalità, giovando la sua giovane età, e convincendo l’allenatore della squadra calabrese della sua efficacia e della sua visione.

Loris Zonta, centrocampista del Vicenza sfornato dal settore giovanile dell’Inter, è pronto a far valere la sua grinta in Campania, teatro delle Universiadi. Evidentemente la formazione nell’Internazionale, enciclopedia del calcio moderno, rappresenterà un ulteriore vantaggio. Successivamente fu accolto a braccia aperte dal Pisa, Bassano Virtus e, ora, Vicenza.

Bomber e attaccante dell’Albinoleffe, Alessandro Galeandro è il più giovane della squadra: con i suoi 19 anni, ha qualità eccelse nella sua zona di campo. Nell’ultima stagione ha dimostrato il meglio di sé: in 12 presenze ha surclassato per ben dodici volte il portiere avversario, totalizzando, quindi, altrettanti reti.

Si distingue tra tutti Filippo Strada, unico giocatore convocato dai Dilettanti: punta esterna dell’Adrense, è il figlio del più noto Pietro Strada. Allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, è stato, peraltro, a disposizione di Carlo Ancelotti nel Reggiana e nel Parma. Classe ’97, Filippo è nato a Brescia, dove percorse l’intero Settore Giovanile della società natale.

Riportiamo in seguito la lista completa dei convocati che comporranno la nazionale italiana alle Universiadi:

Portieri: Gianluca Marcantognini (Fermana), Tommaso Cucchietti (Alessandria).

Difensori: Filippo Florio (Pordenone), Davide Vitturini (AJ Fano), Riccardo Gatti (Monopoli), Federico Giraudo (Ternana), Alberto Tentardini (Monza), Cesare Pogliano (Reggina).

Centrocampisti: Giorgio Galli (Monza), Riccardo Serena (Padova), Riccardo Collodel (Vibonese), Loris Zonta (LR Vicenza), Roberto Grieco (Fermana), Mario Mercadante (Monopoli), Giovanni Sbrissa (Siena).

Attaccanti: Giuseppe Ungaro (Reggina), Alessandro Galeandro (Albinoleffe), Danilo Ruzzittu (Arzachena), Filippo Strada (Adrense), Matteo Cericola (Rieti).

