24ª giornata: Inter-Milan al Breda, domenica mattina Atalanta-Juventus

Inter-Milan: è il derby della Madonnina il piatto forte della 24ª giornata del Campionato Primavera. Appuntamento alle 13 di sabato al Breda di Sesto San Giovanni.

L’Inter per continuare a inseguire il secondo posto, il Milan per togliersi dalla zona retrocessione. Sarà un derby tiratissimo quello che andrà in scena allo stadio Breda di Sesto San Giovanni alle 13 di sabato. E visto com’è andata la partita dell’andata, terminata 4-3 per i nerazzurri, è consigliabile non perderselo. La stracittadina meneghina sarà la gara più importante di un weekend che vedrà scendere in campo solo 5 partite, visto il rinvio di Torino e Fiorentina, che venerdì sera si sfidano nella finale di andata della Primavera Tim Cup.

Sabato si comincia al mattino con Cagliari-Palermo, si prosegue con il derby e si conclude nel primo pomeriggio con Empoli-Sampdoria. Domenica mattina l’altro big match della giornata, quello tra Juventus e Atalanta. La Dea cerca punti per blindare il prima possibile il primo posto, i bianconeri (dopo il pareggio con il Sassuolo di lunedì) continuano la loro rincorsa ai playoff. Alla stessa ora di domenica, alle 10, la sfida tra Sassuolo e Udinese. Il programma gare si chiude lunedì alle 15 con Genoa-Chievo.

24ª GIORNATA

CAGLIARI-PALERMO / Sabato 6 aprile ore 11:00

INTER-MILAN / Sabato 6 aprile ore 13:00

EMPOLI-SAMPDORIA / Sabato 6 aprile ore 15:00

ATALANTA-JUVENTUS / Domenica 7 aprile ore 10:00

SASSUOLO-UDINESE / Domenica 7 aprile ore 10:00

GENOA-CHIEVO / Lunedì 8 aprile ore 15:00

TORINO-NAPOLI / Mercoledì 24 aprile ore 14:00

FIORENTINA-ROMA / Mercoledì 1 maggio ore 15:00

