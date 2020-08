Juventus Primavera, il Monza si aggiudica l’amichevole estiva

La Juventus Primavera torna in campo per preparare l’ottavo di finale di Youth League contro il Real Madrid del 16 agosto. I ragazzi di Lamberto Zauli hanno affrontato il Monza neo-promosso in Serie B in trasferta, un avversario di assoluto livello come dimostrato durante tutta la stagione.

I biancorossi hanno vinto 6-1 grazie alle reti di Marconi, Mota Carvalho, Lepore, Brighenti (doppietta) e Finotto. Per i bianconeri gol su rigore di Elia Petrelli che si era anche guadagnato la massima punizione. Spazio per tutti in casa Juve per sperimentare in vista del grande appuntamento europeo.

A fine gara ha parlato il tecnico Zauli tra partita, Under 23 e il suo futuro: «Ci siamo ritrovati il sei luglio con una rosa molto ampia – si legge sul sito ufficiale della Juve – perché abbiamo la “vecchia” lista per completare la stagione 2019/2020; poi inizierà subito quella successiva. Siamo partiti tutti insieme e i ragazzi stanno facendo esperienza; è positiva anche la giornata di oggi. Abbiamo l’obiettivo di fare bene e portare, perché no, altri ragazzi a esordire in Prima Squadra. Intanto, molti dei giocatori in campo oggi saranno protagonisti in Serie C, terminata la Youth League, con la Under 23 di Andrea Pirlo. Io? Sono felice che la società abbia avuto stima nel nostro lavoro e che possiamo continuare insieme. Da parte mia, come sempre, ci sarà il massimo impegno».

TABELLINO

MONZA – Sommariva (1’ st. Del Frate), Anastasio (1’ st. Galli), Fossati (Cap.) (1’ st. Brighenti), Bellusci (16’ st. Lombardi), Chiricò (1’ st. Finotto), Marconi (1’ st. Mosti), Mota Carvalho (1’ st. Scaglia), Armellino (1’ st. Iocolano), Machin (1’ st. Rigoni), Lepore (1’ st. Paletta), Gliozzi (1’ st. Franco). A disposizione: Caccavo. Allenatore: Cristian Brocchi.

JUVENTUS PRIMAVERA – Siano (1’ st. Garofani), Leo (1’ st. Lamanna), Ntenda (1’ st. Mulazzi), Leone (1’ st. Miretti), Vlasenko (1’ st. Riccio), Gozzi (1’ st. De Winter), Ranocchia (1’ st. Turicchia), Tongya (1’ st. Bonetti), Da Graca (1’ st. Petrelli), Fagioli (1’ st. Barrenechea), Sekulov (1’ st. Chibozo). Allenatore: Lamberto Zauli.

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.