Atalanta Under 17, comincia la stagione: le parole di Bosi

L’Under 17 ha iniziato la stagione. Al centro sportivo Bortolotti di Zingonia, i classe 2003 hanno cominciato la preparazione agli ordini di Giovanni Bosi, tecnico reduce dalla semifinale persa contro l’Inter nell’ultimo campionato con i 2002. «Qui sono sempre gruppi importanti – le parole rilasciate dall’allenatore ex Palermo al sito ufficiale del club – con giocatori interessanti: l’obiettivo è sempre quello di farli migliorare per prepararli alle categorie successive. Poi è chiaro che se sei in una società come questa, bisogna sempre puntare anche a vincere lo scudetto, ma per fare un bel campionato bisogna sempre prima di tutto giocare bene a calcio. Si comincia come sempre con entusiasmo». Il primo impegno ufficiale dell’Atalanta Under 17 è un torneo internazionale che si terrà in Arabia Saudita dal 14 al 18 agosto.

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.