Alessandria-Novara, Under 15: castigo Grigio per un Novara ancora da farsi

Alessandria-Novara, Under 15 - Bella vittoria di carattere e qualità per un’Alessandria che dimostra di stare assimilando lo spartito e avere qualità di uomini e di gruppo contro un Novara che dimostra di avere qualità di squadra e individuali per poter far male ma che si perde nella mancanza [...]