Carignano – Centallo Under 17: Partita rocambolesca con Naumann e Barale a suon di poker

Il Centallo la spunta con qualche rischio di troppo, inutili le tre reti in cinque minuti segnate dalla stellina del Carignano Naumann, i gialloblù pagano la superficialità in fase difensiva. Gli ospiti partono con il piede sull’acceleratore e sfiorano il vantaggio in piú occasioni: Crosetto a tu per tu con [...]