Carpenedolo-Pro Palazzolo Eccellenza: Botturi decide dal dischetto e il Carpe continua a vincere

Dagli 11 metri Botturi firma la vittoria di misura del Carpenedolo. Partita dal sapore antico quella in scena al Mundial ‘82 fra Carpenedolo e Palazzolo, entrambe approdate in Eccellenza per simili circostanze. Sotto i carpini la massima categoria del dilettantismo arriva per l’acquisizione del titolo dello Sporting Desenzano, mentre [...]