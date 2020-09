Casteggio – Cimiano Under 16: De Leo ruggisce, Il Cimiano parte in quarta!

Troppo forte questo Cimiano per il Casteggio, nella prima giornata del girone E. Bastano venti minuti di rodaggio, dopo sette mesi di stop forzato, per aver la meglio sulla volenterosa ma visibilmente più debole compagine gialloblù. Partono forte i biancorossi, dopo quattro giri d’orologio Piccinini in uscita bassa riesce [...]