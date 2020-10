Cenisia – Accademia Beppe Viola Under 14: Daidone scatenato, Paun alla Brignoli

Terzo risultato utile stagionale e seconda vittoria per il Cenisia di Christian Secci che supera per 2-1 un'Accademia Beppe Viola che vende cara la pelle. Eroi di giornata Beggi e Daidone, ma si supera anche Chirieleison 2008 che, parando un rigore, blinda il risultato. Per l'Accademia Beppe Viola accorcia [...]