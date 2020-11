Crema Under 17: Patrick Pavesi racconta il grande avvio dei suoi ragazzi

Se in Serie A è la Lazio a contraddistinguersi per le rimonte in extremis, nel Girone B degli Allievi Elite è il Crema la squadra più stoica e meno arrendevole delle primissime giornate di campionato. I bianconeri hanno infatti rimontato lo svantaggio nei minuti conclusivi in tre delle quattro [...]