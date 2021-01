Ghedi Under 15, l’intelligenza del centrocampista Francesco Botti

Dopo l'intervista all'allenatore Umberto Margonari del Ghedi Under 15 (clicca qui per leggerla) e al suo attaccante Federico Formenti (clicca qui per leggerla), ecco la bellissima storia del centrocampista centrale Francesco Botti. Classe 2006, il giovane ragazzo gioca a calcio da ormai 10 anni. Questa stagione calcistica [...]