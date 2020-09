GO Grugliasco – Olimpica Grugliasco Coppa Piemonte: derby a De Concilis, Novo letale

Si chiude con un perentorio 10-1 il derby di Coppa di Grugliasco: l'Olimpica impone una dura lezione ai rivali nei primi 45', arrotondando il risultato nel finale. In mezzo, il GO riesce a reagire e a mostrare qualche spunto interessante, anche grazie ai cambi di Salerno. L'allenatore del GO, [...]