Lecco-Alessandria Primavera 3: esordio da sogno per il Lecco, decisivo Malinverno

Comincia con un indiscutibile trionfo per 3-1 la prima partita stagionale del Lecco, impegnato con l’Alessandria nel proprio debutto per il campionato Primavera 3. Il match si apre nel segno di un sostanziale equilibrio tra le due parti, impegnate in una fase di studio reciproco che però è tutt'altro [...]