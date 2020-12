Leonessa Under 15, il ruggito del nuovo allenatore gialloblù Claudio Bonetti

Sono ormai 40 anni che Claudio Bonetti, attuale allenatore della Leonessa Under 15, è sul campo. Non si può quindi dire che l’esperienza manchi. Tuttavia, di questi parecchi anni, la stagione attuale è la prima in casa gialloblu. Bonetti, infatti, ha allenato in varie società di Brescia e provincia, [...]