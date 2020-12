Ospitaletto Under 15, le parole di Jacopo Gogna: «Continuiamo a tenere viva la passione per questo meraviglioso sport»

Dopo l'intervista al neoallenatore Fabio Valentini dell'Ospitaletto Under 15 (clicca qui per leggerla), ecco qui le parole del suo fedele braccio destro Jacopo Gogna, al terzo anno come secondo allenatore. Da quanto tempo alleni? Lo hai fatto sempre ed esclusivamente in questa società? «Alleno da tre anni. Durante i primi [...]