Passirano Under 15, il primo anno dell’allenatore Jacopo Fiore

Jacopo Fiore è un nuovissimo volto in casa Passirano e, per questa stagione calcistica, è lui l’uomo alla guida del Passirano Under 15. «Sono entrato “dall’altra parte” del mondo calcistico 4 anni fa come vice-allenatore alle annate 2009 prima e 2006 dopo – ha iniziato a raccontare l’allenatore - [...]