Rivoli – Alpignano Under 19: super Frigato, Roggero pareggia i conti all’ultimo respiro

Finisce in parità il match tra Rivoli e Alpignano: gli ospiti, in vantaggio di due reti, restano in dieci per gli ultimi 40 minuti di gioco e si fanno raggiungere dai padroni di casa all'ultimo giro di orologio. Sono tantissimi i rimpianti per l'Alpignano, partito subito in maniera decisa [...]