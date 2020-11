San Michele, il tuttofare De Caro: dal settore giovanile all’Under 19 grazie all’entusiasmo e alla passione

Vice di Alessandro Lorenzi in prima squadra, allenatore dell’Under 19 e degli Esordienti misti, responsabile del settore giovanile: basterebbero tutti questi compiti per comprendere quanto sia coinvolto Gabriele De Caro nel progetto San Michele, ma oltre ad essi si aggiunge anche un attaccamento ed una passione per i colori [...]