San Zeno Naviglio Under 15, il ritorno in casa dell’allenatore Giovanni Smussi

Giovanni Smussi allena con continuità dal 2001, per un totale di 20 anni, ma ha ricoperto anche il ruolo di vice-allenatore dal ‘92 al ‘95. Oggi, Smussi si trova a guidare il San Zeno Naviglio Under 15, tuttavia l’allenatore ricorda: «Ho cambiato parecchie società dove in alcune sono andato [...]