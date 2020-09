Schuster-Villa Under 19: doppietta d’autore, Saluzzi regala i primi tre punti ai neroverdi

Due gol e tre punti per cominciare bene la stagione. Matteo Saluzzi è l'eroe di giornata per il Centro Schuster, con Massimiliano Crippa che ringrazia il suo bomber classe 2001 e incamera la prima vittoria nella sempre sentitissima sfida contro il Villa. Insomma, il campionato meglio di così per [...]