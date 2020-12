Verolese Under 16: Aldo Bodini racconta le eccellenze della sua squadra, una delle candidate al titolo provinciale

Con un netto 3-0 la Verolese Under 16 si è imposta in trasferta sul difficile campo del Real Leno al debutto, anche se poi il risultato è stato vanificato dallo stop dei campionati. Ma tanto è bastato per mettere in evidenza le caratteristiche della squadra guidata da [...]