Vighenzi Under 16, “Bomber” Emanuele Amonti da un lido all’altro del Garda parla della sua nuova avventura biancazzurra: «Sono ambizioso»

Quest’anno la Vighenzi Under 16 si è affidata alle cure di Emanuele Amonti, un provetto allenatore venticinquenne di Lonato, cresciuto come giocatore e trainer nel settore giovanile del Desenzano. Col calcio giocato Amonti ha smesso presto, quanto bastasse però per guadagnarsi il soprannome di “Bomber” sul campo, [...]